Seniorzy będą zwolnieni z tych opłat. Mogą zapomnieć o płaceniu i nikt ich nie będzie niepokoił

Miesięcznie 27,30 zł może wydawać się niewielką kwotą, ale rocznie to już ponad 300 złotych. Tyle właśnie traci wielu emerytów, którzy nie wiedzą o przysługujących im zwolnieniach. Problem dotyczy nie tylko najstarszych – część osób może przestać płacić już po 60. urodzinach.
Opłata za odbiornik telewizyjny wynosi obecnie 27,30 zł miesięcznie, co daje 327,60 zł rocznie. Radio kosztuje 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie). Wielu seniorów regularnie opłaca te rachunki, mimo że może w ogóle nie musieć tego robić. Wystarczy dopełnić kilku formalności – a czasem nawet tego nie trzeba.
Automatyczne zwolnienie po 75. urodzinach – żadnych formalności
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać poczty. Zwolnienie z abonamentu RTV działa automatycznie od momentu przekroczenia tego wieku. System weryfikuje uprawnienia na podstawie danych z rejestru PESEL, co oznacza, że nie trzeba nic robić.
To jedyna grupa, która otrzymuje zwolnienie bez żadnych działań z własnej strony. Wysokość emerytury nie ma tu znaczenia – liczy się tylko wiek. Nawet jeśli ktoś otrzymuje wysokie świadczenie, po 75. urodzinach przestaje płacić abonament.
60 lat i emerytura poniżej 4090,86 zł – można przestać płacić
Młodsi emeryci też mogą skorzystać ze zwolnienia, ale muszą spełnić określone warunki. W 2025 roku próg uprawniający do ulgi wynosi 4090,86 zł brutto miesięcznie. To wzrost w porównaniu z rokiem 2024, kiedy limit wynosił 3577,74 zł.
Kwota ta stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i jest aktualizowana co roku na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że coraz więcej osób kwalifikuje się do zwolnienia – wzrost limitu o ponad 500 zł sprawia, że tysiące emerytów może teraz przestać płacić abonament.
Warunki są proste: ukończone 60 lat i emerytura nieprzekraczająca wspomnianej kwoty. Tutaj już jednak trzeba dopełnić formalności – samo spełnienie kryteriów nie wystarczy.
Bezrobotni i osoby z niepełnosprawnościami również zwolnione
Lista osób uprawnionych do zwolnienia jest znacznie szersza niż tylko seniorzy. Z abonamentu RTV nie muszą płacić:
Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby z I grupą inwalidzką lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niesłyszące ze stwierdzeniem całkowitej głuchoty lub obustronnego upośledzenia słuchu, osoby niewidome z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%, osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby mające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Każda z tych grup musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia. Wyjątek stanowią wyłącznie seniorzy po 75. roku życia.
Jak załatwić zwolnienie – krok po kroku
Osoby uprawnione do zwolnienia (poza seniorami 75+) muszą pojawić się osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Proces nie jest skomplikowany, ale wymaga zebrania odpowiednich dokumentów.
Emeryci w wieku 60+ potrzebują dowodu osobistego oraz decyzji ZUS lub KRUS potwierdzającej wysokość świadczenia. Osoby bezrobotne muszą przedstawić zaświadczenie z urzędu pracy. Osoby z niepełnosprawnościami – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przynależności do grupy inwalidzkiej.
W placówce pocztowej trzeba wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia. Wzór dokumentu jest dostępny na miejscu. Pracownik poczty pomoże w jego wypełnieniu i zweryfikuje dokumenty.
Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Jeśli ktoś zgłosi się w marcu, od kwietnia przestaje płacić abonament. System działa bezterminowo – dopóki osoba spełnia kryteria, nie musi ponawiać wniosku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz 75 lat lub więcej, możesz przestać płacić abonament od zaraz – nie musisz nic załatwiać. Jeśli masz między 60 a 75 lat i Twoja emerytura nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie, możesz zaoszczędzić 327,60 zł rocznie. Wystarczy jedna wizyta na poczcie z dowodem osobistym i decyzją ZUS.
Dla osoby otrzymującej minimalną emeryturę (obecnie 1780,96 zł brutto) kwota 327 zł rocznie to prawie 20% miesięcznego świadczenia. To pieniądze, które można przeznaczyć na leki, rachunki czy zakupy spożywcze.
Warto też pamiętać, że limit 4090,86 zł obejmuje teraz więcej osób niż w poprzednich latach. Jeśli wcześniej nie kwalifikowałeś się do zwolnienia, warto sprawdzić swoją sytuację ponownie – być może teraz mieścisz się w progu.
Seniorzy najwierniej płacą abonament
Paradoksalnie to właśnie osoby starsze stanowią największą grupę opłacającą abonament RTV, mimo że często mogłyby z niego być zwolnione. Wynika to z kilku przyczyn – przywiązania do tradycyjnych mediów, nawyku terminowego regulowania zobowiązań oraz po prostu braku świadomości o przysługujących prawach.
Młodsze pokolenia znacznie rzadziej rejestrują odbiorniki. Przyczyn jest kilka: rosnąca popularność platform streamingowych, korzystanie z telewizji kablowej oraz… zwykłe ignorowanie obowiązku rejestracji. W praktyce kontrole Poczty Polskiej rzadko dotyczą osób prywatnych – najczęściej sprawdzane są firmy z flotami pojazdów wyposażonych w radioodbiorniki.
Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą każdy odbiornik zdolny do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego podlega rejestracji. Teoretyczna kara za brak rejestracji wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty – czyli 819 zł dla telewizora i 261 zł dla radia.
Przyszłość abonamentu – zmiany na horyzoncie
Obecny system poboru abonamentu RTV jest powszechnie krytykowany jako przestarzały i nieskuteczny. Rząd rozważa dwa główne rozwiązania, które mogłyby go zastąpić.
Pierwszy wariant to opłata audiowizualna doliczana do rocznego rozliczenia PIT. Byłaby obowiązkowa dla wszystkich podatników, a szacowana kwota to około 8-9 zł miesięcznie. Przewidziano także zwolnienia dla określonych grup – podobnie jak w obecnym systemie.
Drugi scenariusz zakłada całkowite wycofanie abonamentu i finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Taki model funkcjonuje już w niektórych krajach europejskich.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że żadne z tych rozwiązań nie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie. Wszelkie zmiany w finansowaniu mediów publicznych pozostają tematem spornym politycznie.
