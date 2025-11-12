Seniorzy często nie wiedzą, że przysługuje im dodatkowe 350 zł co miesiąc. Trzeba wypełnić wniosek
Setki tysięcy Polaków regularnie otrzymuje dodatkowe pieniądze od ZUS. Problem w tym, że równie liczna grupa nie ma pojęcia o istnieniu tego świadczenia. Wystarczy spełnić warunek, a pieniądze zaczynają wpływać automatycznie na konto. W 2026 roku kwota dodatkowo wzrośnie.
Rozmowa z sąsiadką w kolejce do przychodni może być przełomowa. Pani Janina z warszawskiej Pragi dowiedziała się od znajomej, że od pół roku powinna dostawać dodatkowe 348 zł miesięcznie. Nikt jej o tym nie poinformował, mimo że od dawna spełnia wymogi. Dopiero sprawdzenie konta w ZUS ujawniło, że dodatkowe świadczenie rzeczywiście pojawia się na koncie od kilku miesięcy. Pani Janina nawet ich nie wykorzystywała, bo dokładnie liczyła limit wydatków. Historia nie jest wyjątkowa, takich przypadków są tysiące. To nie wszystko, bo część osób może dostać kwotę dużo wcześniej. Wystarczy spełnić dodatkowy wymóg.
ZUS płaci bez pytania, ale trzeba wiedzieć
Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie, które automatycznie trafia do osób po ukończeniu 75 lat, ale przysługuje też młodszym seniorom pod warunkiem spełnienia kilku warunków, o czym w dalszej części tekstu.
Od 1 marca 2025 roku, dodatek wynosi dokładnie 348,22 zł miesięcznie. Najważniejsze, że w przypadku seniorów powyżej tego wieku progu ZUS przyznaje je z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków czy zaświadczeń. Wystarczy mieć ustalone prawo do emerytury lub renty.
Seniorzy, którzy 75 urodziny mieli przykładowo w sierpniu, zaczynają dostawać dodatek od września. Pieniądze wpływają razem z emeryturą, w tym samym terminie co podstawowe świadczenie. Nie trzeba nic robić, nie trzeba dzwonić do ZUS, nie trzeba iść do oddziału. System sam wykrywa moment ukończenia 75 lat i dopisuje dodatek.
Inwalidom wojennym całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje wyższe świadczenie w kwocie 522,33 zł miesięcznie. To jedyna grupa, która dostaje podwyższoną stawkę dodatku pielęgnacyjnego.
Młodsi też mogą dostać, ale jest warunek
Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, również mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Muszą jednak spełniać dodatkowy wymóg i dysponować orzeczeniem lekarskim o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami.
Wniosek składa się na formularzu ZUS Rp-9, dołączając do niego orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Potrzebne jest również zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które wystawia lekarz prowadzący. Dokument nie może być starszy niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Całość można dostarczyć osobiście w oddziale ZUS, przesłać pocztą lub załatwić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu wpłynięcia wniosku. Po pozytywnej decyzji dodatek jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą. W przypadku odmowy można złożyć odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała negatywną decyzję.
Kiedy dodatek nie przysługuje
Nie każdy senior powyżej 75 lat dostanie dodatkowe pieniądze. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taka osoba opuszcza placówkę na co najmniej 2 tygodnie w miesiącu. Wtedy prawo do dodatku zostaje przywrócone.
Ważna zasada dotyczy zbiegu świadczeń. Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę. To dwa różne świadczenia, często mylone ze względu na podobną nazwę. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez MOPS lub GOPS wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie i jest skierowany do osób niepełnosprawnych wymagających pomocy, niezależnie od wieku. Dodatek pielęgnacyjny jest wyższy i przyznawany przez ZUS.
Jeśli ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny musi poinformować urząd gminy o zmianie sytuacji. Prawo do zasiłku wówczas wygasa. W praktyce seniorzy powyżej 75 lat korzystają z dodatku pielęgnacyjnego, który jest po prostu wyższy.
Co się zmieni w 2026 roku
Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest 1 marca każdego roku. Podobnie jak emerytury i renty, dodatek jest przeliczany automatycznie według ustalonego wskaźnika. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku kwota wynosi 348,22 zł miesięcznie.
Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 1 marca 2026 roku ma wynieść około 4,7 proc. Jeśli przewidywania się sprawdzą, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do około 365 zł miesięcznie. To wzrost o niespełna 17 zł w stosunku do obecnej kwoty.
Niektóre źródła podają nieco inne szacunki, wskazując na możliwość waloryzacji na poziomie 4,88 proc. lub nawet 4,9 proc. W takim scenariuszu dodatek mógłby osiągnąć wysokość około 365,28 zł miesięcznie. Ostateczna kwota zostanie ogłoszona przez ministerstwo w lutym 2026 roku, po opublikowaniu pełnych danych przez GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.
Dodatek bez podatków i komornika
Dodatek pielęgnacyjny ma kilka istotnych przywilejów. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, więc cała kwota trafia na konto beneficjenta. Nie jest również brana pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o inne świadczenia, takie jak zasiłek rodzinny czy renta wdowia.
Dodatek jest całkowicie chroniony przed zajęciem komorniczym. Nawet jeśli senior ma zadłużenia i prowadzona jest egzekucja komornicza, komornik nie może zająć dodatku pielęgnacyjnego. To samo dotyczy egzekucji administracyjnej, co oznacza że pieniądze są całkowicie bezpieczne i trafiają w pełnej wysokości do osoby uprawnionej.
Warto wiedzieć, że dodatek pielęgnacyjny nie zwiększa wysokości trzynastej i czternastej emerytury. Te dodatkowe świadczenia są liczone wyłącznie na podstawie wysokości emerytury lub renty, natomiast dodatek pielęgnacyjny traktowany jest jako odrębne świadczenie i nie jest wliczany do podstawy wyliczeń.
Czy trzeba odnawiać wniosek
Seniorzy, którzy otrzymali dodatek automatycznie po ukończeniu 75 lat, nie muszą podejmować żadnych działań. Świadczenie jest przyznawane bezterminowo i nie wymaga odnawiania. Pieniądze będą wpływać regularnie co miesiąc razem z emeryturą przez cały okres pobierania świadczenia.
Osoby, które otrzymały dodatek na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, mają przyznane świadczenie na okres ważności tego orzeczenia. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas nieokreślony, dodatek również jest wypłacany bezterminowo. Gdy orzeczenie ma określony termin ważności, dodatek przysługuje do momentu jego wygaśnięcia. Wówczas konieczne jest uzyskanie nowego orzeczenia i ponowne złożenie wniosku do ZUS.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.