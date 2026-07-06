Wizzair z Warszawy awaryjnie wylądował w drodze do Oslo. Dym w kabinie z baterii telefonu pasażera

6 lipca 2026 18:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Samolot linii Wizzair, lecący w poniedziałek po południu z Warszawy do Oslo, musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Na pokładzie znajdowało się 214 osób – wszystkie zostały bezpiecznie ewakuowane po wylądowaniu, nikt nie odniósł obrażeń.

Samolot Wizzair na lotnisku. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Samolot Wizzair na lotnisku. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Winna bateria telefonu jednego z pasażerów

„Według wstępnych ustaleń przyczyną pojawienia się dymu była usterka baterii telefonu komórkowego, należącego do jednego z pasażerów” – przekazała PAP rzeczniczka portu lotniczego Oslo-Torp Tine Kleive-Mathisen. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego – standardowy zestaw służb przy tego typu zdarzeniach, niezależnie od tego, jak poważna faktycznie okaże się sytuacja.

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Port lotniczy został na krótko zamknięty, żeby umożliwić przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i sprawdzenie maszyny. Po zakończeniu działań służb wznowiono normalne funkcjonowanie lotniska. Samolot w rejs powrotny do Warszawy wystartował z godzinnym opóźnieniem – stosunkowo niewielkim jak na incydent tej skali.

Mała poprawka do nazwy lotniska

Warto sprostować jedną rzecz, która pojawiła się też w części doniesień: Torp nie leży w Oslo. To osobne lotnisko w miejscowości Sandefjord, oddalone od norweskiej stolicy o około 110 kilometrów. Nazwa „Oslo-Torp” to marketingowe określenie stosowane przez tanie linie lotnicze, podobnie jak niemiecki „Frankfurt-Hahn” leżący kilkadziesiąt kilometrów od faktycznego Frankfurtu. Loty Wizzair z Warszawy do Oslo lądują właśnie na Torp, podczas gdy inne linie z Polski do Norwegii korzystają z głównego lotniska Oslo-Gardermoen, położonego bezpośrednio przy stolicy.

Bateria telefonu w bagażu podręcznym to nie błahostka

Baterie litowo-jonowe w telefonach, powerbankach czy laptopach potrafią się przegrzewać i zapalać w rzadkich, ale realnych przypadkach – to dlatego linie lotnicze konsekwentnie proszą o trzymanie ich w bagażu podręcznym, nie w luku bagażowym, gdzie ewentualny pożar trudniej wykryć i ugasić w porę.

Uszkodzony, spuchnięty lub przegrzewający się telefon podczas lotu wymaga natychmiastowego zgłoszenia załodze, nie samodzielnego chowania go do torby czy kieszeni – personel pokładowy ma przeszkolenie i sprzęt do bezpiecznego opanowania takiej sytuacji, znacznie skuteczniejszy niż improwizacja pasażera.

Podróżni czekający na powrotny rejs z Oslo do Warszawy tego dnia mieli podstawy liczyć się z opóźnieniem – w przypadku podobnych incydentów warto na bieżąco sprawdzać status lotu bezpośrednio w aplikacji przewoźnika, zamiast polegać wyłącznie na tablicach odlotów na lotnisku.

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