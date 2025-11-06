Wojsko kusi pieniędzmi. 1000 zł co miesiąc za przejście szkolenia
Od 22 listopada w Polsce rusza największy program szkoleń obronnych w historii kraju. Każdy pełnoletni Polak może wziąć udział w bezpłatnych kursach prowadzonych przez instruktorów wojskowych. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mObywatel, by zapisać się na wybrane szkolenie – organizatorzy zapewniają, że cała procedura zajmie nie więcej niż 30 sekund. Wojsko zachęca, bo to nie tylko zdobycie umiejętności, ale również realne benefity, niekiedy również finansowe.
Program „wGotowości” – co musisz o nim wiedzieć
Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło ogólnopolski program dobrowolnych szkoleń obronnych pod nazwą „wGotowości”. To pierwsza w Polsce inicjatywa na taką skalę, która ma przygotować społeczeństwo na różne sytuacje kryzysowe – od klęsk żywiołowych po zagrożenia militarne.
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego podkreślił, że bezpieczeństwo Polski zależy nie tylko od armii i sojuszy, ale także od odporności samego społeczeństwa. – Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę oraz praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji – mówił szef MON.
Program podzielono na dwie główne ścieżki: „Odporność” dla osób, które nie planują wiązać się z wojskiem, oraz „Rezerwa” dla tych, którzy chcą wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych. Gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, wyjaśnił że pierwszy tor jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą po prostu zwiększyć swoje kompetencje w zakresie reagowania na zagrożenia.
Cztery ścieżki szkoleń do wyboru
Uczestnicy mogą wybrać jeden z czterech modułów tematycznych, dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Każdy kurs trwa jeden dzień i odbywa się w weekend, co ułatwia osobom pracującym wzięcie udziału.
- Pierwszy moduł to podstawowy kurs bezpieczeństwa. Uczestnicy nauczą się, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, gdzie szukać ukrycia podczas alarmu i jak odczytywać sygnały ostrzegawcze. Ten kurs jest szczególnie istotny dla mieszkańców terenów przygranicznych, gdzie napięcie związane z działaniami hybrydowymi jest najbardziej odczuwalne.
- Drugi moduł koncentruje się na pierwszej pomocy przedmedycznej. To wiedza, która może uratować życie nie tylko w sytuacji konfliktu zbrojnego, ale również podczas powodzi, wypadków drogowych czy nagłych zachorowań w domu. Instruktorzy wojskowi nauczą podstaw tamowania krwotoków, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i stabilizacji poszkodowanych.
- Trzeci kurs to szkolenie z przetrwania. Obejmuje ono m.in. zasady postępowania w warunkach polowych, sposoby pozyskiwania wody i pożywienia, organizację prowizorycznych schronień oraz podstawy orientacji w terenie. Te umiejętności przydają się nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale także podczas zwykłych wycieczek górskich czy grzybobrania.
- Czwarty moduł dotyczy cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. W dobie powszechnych ataków hakerskich, prób wyłudzenia danych i dezinformacji w sieci, znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni stała się niezbędna. Uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczyć swoje konta, rozpoznać próby phishingu i chronić dane osobowe przed kradzieżą.
Zapisz się przez mObywatela w 30 sekund
Zapisanie się na szkolenia to banalnie prosta procedura. Gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podkreślał podczas konferencji, że cały proces został zaprojektowany tak, by trwał maksymalnie pół minuty.
Wystarczy otworzyć aplikację mObywatel na smartfonie, wejść w zakładkę „Usługi”, następnie „Bezpieczeństwo”, a potem „Szkolenia obronne”. Kolejny krok to wybór „Indywidualne szkolenia obronne”, gdzie użytkownik wybiera interesujący go kurs, preferowaną lokalizację oraz dogodny termin.
System automatycznie wyświetla dostępne miejsca w pobliskich jednostkach wojskowych. Można wybrać jednostkę w swojej miejscowości lub w okolicy – obecnie w programie uczestniczy 132 jednostki Sił Zbrojnych RP, głównie z Wojsk Obrony Terytorialnej.
Powstała również dedykowana strona internetowa „wGotowości”, która zawiera szczegółowe informacje o programie, harmonogram szkoleń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dodatkowo MON pracuje nad dedykowaną aplikacją mobilną, która ma pojawić się na początku 2026 roku.
Co to oznacza dla ciebie?
Uczestnictwo w programie „wGotowości” daje konkretne korzyści, które wykraczają poza teoretyczną wiedzę. To praktyczne umiejętności, które mogą uratować życie tobie lub twoim bliskim.
Wyobraź sobie sytuację: twoje dziecko dusi się kością podczas obiadu. Albo sąsiad dostaje zawału na klatce schodowej. Albo wybuchła powódź i musisz szybko zabezpieczyć dom i ewakuować rodzinę. W każdej z tych sytuacji wiedza zdobyta podczas jednodniowego kursu może być decydująca.
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa chronią twój portfel i tożsamość. Statystyki pokazują, że setki tysięcy Polaków pada rocznie ofiarą wyłudzeń internetowych, tracąc oszczędności życia. Umiejętność rozpoznania próby ataku może uchronić cię przed utratą pieniędzy.
Program ma też wymiar społeczny. Osoby przeszkolone w pierwszej pomocy czy przetrwaniu stają się wsparciem dla swoich społeczności lokalnych. W sytuacji kryzysu – czy to klęski żywiołowej, czy większego wypadku – to właśnie mieszkańcy, którzy wiedzą co robić, ratują życie innym, zanim przyjadą służby ratunkowe.
Warto też zwrócić uwagę na aspekt integracyjny. Szkolenia grupowe dla firm i organizacji mogą stać się świetnym team-buildingiem, który oprócz integracji załogi przynosi realne umiejętności.
Dodatkowe wsparcie dla studentów
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało specjalny program wsparcia dla studentów uczelni cywilnych, którzy chcą łączyć naukę z przygotowaniem do służby w rezerwie.
Studenci, którzy zdecydują się na pogłębione szkolenia wojskowe i przygotowanie do roli żołnierzy rezerwy, będą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. To znaczące wsparcie finansowe, które może pomóc w pokryciu kosztów studiów, zakwaterowania czy podręczników.
Program stanowi alternatywę dla tradycyjnej ścieżki kariery wojskowej. Studenci zdobywają kompetencje przydatne w cywilnym życiu zawodowym, a jednocześnie budują swój potencjał obronny jako przyszli rezerwiści. Po ukończeniu studiów mogą oni wejść do systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego, nie rezygnując z kariery w swoim zawodzie.
Rekordowe zainteresowanie już w pierwszej godzinie
Program „wGotowości” wzbudził ogromne zainteresowanie już w momencie uruchomienia zapisów. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na zakończenie konferencji prasowej, że w ciągu zaledwie godziny od otwarcia rejestracji zapisało się blisko 400 osób.
To pokazuje, że Polacy dostrzegają potrzebę przygotowania się na różne scenariusze zagrożeń. Obecna sytuacja geopolityczna, z wojną tuż za wschodnią granicą, aktami dywersji w całej Europie oraz cyberatakami na instytucje i obywateli, sprawia, że wiedza obronna staje się powszechnym priorytetem.
Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że celem programu jest nie tylko wzmocnienie indywidualnej odporności obywateli, ale także zwiększenie dostępności i kompetencji rezerw wojskowych. W praktyce oznacza to, że szkolenia służą podwójnemu celowi – przygotowują społeczeństwo do radzenia sobie w kryzysie oraz budują potencjał obronny państwa.
Przez ostatnie sześć miesięcy resort przygotowywał się do uruchomienia programu – szkolono instruktorów, przeprowadzano zmiany prawne i testowano systemy informatyczne. Efektem tej pracy jest sprawny mechanizm, który pozwala na przeszkolenie dziesiątek tysięcy osób w krótkim czasie.
Co dalej z programem?
Pilotaż programu „wGotowości” to dopiero początek. Po zakończeniu pierwszej fazy w grudniu resort przeanalizuje doświadczenia, opinie uczestników i ewentualne problemy organizacyjne.
Od 2026 roku program wejdzie w fazę pełnej gotowości operacyjnej. Wówczas szkolenia będą dostępne przez cały rok, a liczba miejsc znacznie wzrośnie. Ministerstwo planuje objąć programem setki tysięcy osób rocznie, stopniowo budując odporność całego społeczeństwa.
Powstanie również dedykowana aplikacja mobilna, która ułatwi zarządzanie swoim kalendarzem szkoleń, dostęp do materiałów edukacyjnych oraz kontakt z instruktorami. System będzie na bieżąco aktualizował informacje o dostępnych terminach i lokalizacjach.
Kosiniak-Kamysz zapowiedział też rozszerzenie programu o szkolenia grupowe dla firm i organizacji. Przedsiębiorstwa będą mogły zgłaszać swoich pracowników na specjalne sesje, co pozwoli na lepsze przygotowanie całych zespołów do działania w sytuacjach kryzysowych.
Warto też zaznaczyć, że uczestnictwo w szkoleniach obronnych nie jest równoznaczne z pełnieniem służby wojskowej. Kursy nie kończą się złożeniem przysięgi ani wpisem na listę rezerwistów. To dobrowolna forma podnoszenia kompetencji obronnych, dostępna dla każdego bez zobowiązań wobec armii.
Program „wGotowości” wpisuje się w szerszy plan budowania odporności państwa i społeczeństwa. Obok niego funkcjonują już inne inicjatywy MON, takie jak „Trenuj z Wojskiem” (całodniowe szkolenia praktyczne), „Wakacje z Wojskiem” (czterotygodniowa przygotowawcza służba wojskowa dla młodzieży) czy Legia Akademicka dla studentów.
Wszystkie te programy mają jeden wspólny cel – sprawić, by Polacy byli lepiej przygotowani na wyzwania współczesnego świata, gdzie zagrożenia mogą przyjść z każdej strony: od klęsk żywiołowych, przez cyberataki, po działania hybrydowe i konflikty zbrojne.
