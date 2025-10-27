Z kont klientów znikają pieniądze. Ekspert podpowiada, jak się zabezpieczyć [27.10.2025]
Policja potwierdza, że od soboty klienci Santander Bank Polska masowo zgłaszają nieautoryzowane wypłaty. Z kont znikają kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W ciągu dwóch dni funkcjonariusze otrzymali dziesiątki zgłoszeń. Najwięcej przypadków odnotowano w dużych miastach – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Bydgoszczy.
Nie wszyscy klienci zdążyli jeszcze zauważyć problem. Wielu odkryło brak pieniędzy dopiero po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem wypłaty, której nie dokonywali. Osoby bez aplikacji bankowej mogły nie zauważyć niczego do momentu sprawdzenia salda.
Co ustaliła policja i bank
Według śledczych, za kradzieżami stoi dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Sprawcy zdobyli dane kart płatniczych i numery PIN, co pozwoliło im wypłacać środki z bankomatów w całym kraju. Policja podkreśla, że nie doszło do włamania do systemu bankowego.
– Nie mówimy o włamaniu do systemu bankowego. Grupa działa z wykorzystaniem pozyskanych danych kart i PIN-ów – wyjaśnił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Santander Bank Polska potwierdza, że problem dotyczy nakładek skanujących zamontowanych przez przestępców na bankomatach jednego z operatorów. Jak informuje instytucja, wszystkie karty, które mogły zostać zeskanowane, zostały już zablokowane.
– Po wykryciu zdarzenia natychmiast zabezpieczyliśmy wszystkie karty, które mogły być dotknięte przestępczym działaniem. Wspólnie z operatorem urządzeń prowadzimy analizę i sprawdzamy bankomaty – przekazało biuro prasowe banku.
Choć atak dotyczył bankomatów zewnętrznego operatora, obecnie zgłoszenia dotyczą wyłącznie klientów Santandera.
Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów.
W tej chwili zgłoszenia dotyczą klientów tylko jednego banku❗️
Funkcjonariusze skupiają… pic.twitter.com/TwhIko7vd3
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 26, 2025
Co mają zrobić poszkodowani
Policja apeluje, by wszystkie osoby, które zauważyły zniknięcie pieniędzy z konta, niezwłocznie złożyły zawiadomienie. Na komisariat należy zabrać dowód osobisty, numer rachunku oraz historię transakcji z podejrzanymi wypłatami.
Równolegle trzeba skontaktować się z Santander Bank Polska. Bank zapowiedział, że skradzione środki zostaną zwrócone klientom już w poniedziałek 27 października, a kolejne przypadki będą rozpatrywane na bieżąco.
– Środki klientów są bezpieczne. Po wykryciu nieautoryzowanych transakcji wdrożyliśmy rozwiązania uniemożliwiające dalsze działania przestępców. Pieniądze zostaną zwrócone – zapewnia Santander.
Jak się zabezpieczyć
Robert Koniuszy, policjant w stanie spoczynku i ekspert ds. bezpieczeństwa, w rozmowie z Warszawą w Pigułce mówi, że nie powinniśmy ułatwiać oszustom roboty i warto zachować kilka kluczowych zasad, gdy korzystamy z bankomatu.
To zasady o których już wszyscy zapomnieli i dlatego oszuści wrócili do starych sposobów.
– zauważa specjalista i podaje podstawowe zasady bezpieczeństwa.
- Sprawdź czy miejsce, gdzie wkładamy kartę nie wygląda na nowe, mimo, że cały bankomat nosi ślady użytkowania. Rodzi to podejrzenie, że ktoś mógł przy nim coś robić.
- Unikaj urządzeń, które nienaturalnie wyglądają: mają dziwne wnęki, ruchome elementy, wystające części,
- Zawsze zasłaniaj dłonią klawiaturę na której wpisujesz PIN. Oszuści mogą montować kamery i obserwować nasze ruchy,
- Warto używać technologii mobilnej typu jednorazowe karty, BLIK i inne i nie wkładać fizycznej karty bez potrzeby, Należy pamiętać, by zasłaniać również telefon, gdy korzystamy z BLIK,
- Regularnie monitoruj historię transakcji i korzystaj z powiadomień SMS lub powiadomień push.
Robert Koniuszy podkreśla również, że zawsze powinien wygrać zdrowy rozsądek. Gdy wydaje Ci się, że urządzenie dziwnie działa lub dziwnie wygląda, po prostu idź do innego bankomatu.
Na razie nie wiadomo jak doszło w ogóle do tego, ze ktoś wypłacał pieniądze z bankomatów innych osób bez ich wiedzy, zgody i karty. Bank apeluje: każdy, kto zauważy podejrzane elementy na bankomacie, powinien natychmiast zgłosić to na infolinii Santander Bank Polska pod numerem 1 9999.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz konto w Santanderze, sprawdź saldo i historię operacji. Nawet jeśli nie zauważyłeś nic podejrzanego, lepiej działać z wyprzedzeniem – zmienić PIN i zabezpieczyć kartę. Takie ataki mogą dotknąć każdego, kto korzysta z bankomatów współpracujących z zewnętrznymi operatorami.
To też przypomnienie, że technologia nie zawsze chroni nas przed fizycznymi metodami kradzieży. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by ktoś przejął dane naszej karty.
