Zmiana od 1 stycznia 2026. Spóźnienie o jeden dzień? Zapłacisz 24 tys. złotych. Inne kary nawet do 96 tys. zł. Wystarczy, że kontroler włączy system
Nowy system kar skarbowych bezpośrednio wiąże się z minimalnym wynagrodzeniem. Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wzrośnie do 4806 złotych brutto. To właśnie ta kwota stała się podstawą do obliczania wszystkich mandatów i grzywien nakładanych przez fiskusa. Od 1 stycznia kwoty mandatów wystrzelą.
Wyższa płaca minimalna oznacza wyższe mandaty
Maksymalna wysokość mandatu karnego może teraz sięgnąć pięciokrotności minimalnej pensji, czyli dokładnie 24 030 złotych. To wzrost o 700 złotych w porównaniu z rokiem 2025. Minimalna kara wyniesie 480,60 złotych – jedna dziesiąta najniższej krajowej. Jeszcze w 2025 roku było to odpowiednio 23 330 i 466 złotych.
Jeszcze dotkliwsze są grzywny wymierzane przez sądy – te mogą osiągnąć nawet 96 120 złotych, co stanowi dwudziestokrotność płacy minimalnej. W przypadku poważniejszych przestępstw skarbowych kary sięgają już dziesiątek milionów złotych.
Paradoksalnie podwyżka płacy minimalnej o zaledwie 3 procent przełożyła się na proporcjonalny wzrost kar. Dla przedsiębiorców i osób fizycznych rozliczających podatki to oznacza, że koszt każdej pomyłki wzrósł automatycznie wraz z pierwszym stycznia. Różnica między mandatem 500 złotych w 2020 roku a 4800 złotych w 2026 roku to prawie dziesięciokrotny wzrost kar za to samo wykroczenie.
Skuteczność kontroli na rekordowym poziomie
Dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają wątpliwości – organy skarbowe trafiają niemal bezbłędnie. W pierwszej połowie 2025 roku skuteczność kontroli podatkowych wyniosła 99,2 procent. Rok wcześniej było to 98,6 procent, co oznacza, że tendencja stale rośnie i zbliża się do absolutnego maksimum.
Kontrole celno-skarbowe są równie precyzyjne – ich skuteczność oscyluje wokół 98 procent. Jak zauważa dr Renata Burchart z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, tak wysokie wskaźniki wynikają z coraz lepszego typowania podatników do kontroli przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych.
Czasy losowych sprawdzeń już minęły. Dzisiejsze kontrole to precyzyjnie zaplanowane działania, w których urzędnicy dokładnie wiedzą, czego szukać. Wykorzystują do tego analizę Big Data, pliki JPK_VAT oraz automatyczne systemy wykrywające niespójności w rozliczeniach. Fiskus już nie szuka przypadkowych wykroczeń – wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy do identyfikacji podatników o największym ryzyku nieprawidłowości. Jeśli system wskaże twoją firmę, prawdopodobieństwo znalezienia uchybień wynosi niemal 100 procent.
Eksperci przewidują, że do końca 2026 roku trafność typowania podatników może osiągnąć poziom niemal 100 procent. Dla przedsiębiorców oznacza to koniec jakiejkolwiek szarej strefy – każda transakcja jest monitorowana w czasie rzeczywistym.
Za co grożą najwyższe mandaty w 2026 roku
Urzędy skarbowe coraz częściej sięgają po mandaty przy pozornie drobnych uchybieniach. Spóźnione dostarczenie plików JPK to obecnie jeden z najpowszechniejszych powodów otrzymania mandatu. Zautomatyzowane systemy informatyczne natychmiast wykrywają takie opóżnienia i generują kary.
Nierzetelne prowadzenie księgi podatkowej również może skutkować mandatem, szczególnie gdy urzędnicy uznają, że miało to niewielką szkodliwość społeczną. Przedsiębiorcy często otrzymują kary za zaniedbania w rejestracji jako podatnicy VAT lub za brak aktualizacji danych w urzędzie skarbowym.
Problemy z ewidencją VAT lub jej nieprawidłowe prowadzenie to kolejny częsty powód kar. W niektórych przypadkach odpowiedzialność może ponieść nawet przedstawiciel ustawowy firmy, co oznacza, że mandat trafi do osoby fizycznej, a nie tylko na firmę.
Wszystkie te uchybienia, które wcześniej kończyły się symbolicznymi grzywnami po kilkaset złotych, teraz mogą kosztować kilka tysięcy. Gdyby wykroczenia pani Marty miały miejsce w 2026 roku, kwota byłaby jeszcze wyższa – podstawowy mandat za spóźnione JPK wyniósłby 4806 złotych, a łączne kary przekroczyłyby 16 000 złotych.
Mniej kontroli, ale bardziej celnych
Paradoksalnie liczba kontroli podatkowych systematycznie spada. W pierwszej połowie 2025 roku wszczęto 4271 kontroli – o 16,4 procent mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie ich skuteczność rośnie, co oznacza, że urzędnicy koncentrują się na najbardziej podejrzanych przypadkach i trafiają niemal za każdym razem.
Miejsce tradycyjnych kontroli coraz częściej zajmują czynności sprawdzające. W 2024 roku przeprowadzono ich ponad 2,3 miliona – o 110 000 więcej niż rok wcześniej. Ta procedura jest mniej sformalizowana, szybsza i nie ma ograniczeń czasowych.
Organy podatkowe mogą w ramach czynności sprawdzających weryfikować rozliczenia z dowolną częstotliwością i w wybranych okresach. To oznacza, że teoretycznie można być sprawdzanym praktycznie bez przerwy. Dla przedsiębiorców to ciągła presja i konieczność utrzymywania dokumentacji w idealnym porządku.
Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami analitycznymi. Systemy automatycznie porównują rozliczenia podatników z danymi z plików JPK, wykrywają niespójności i wskazują podejrzane transakcje. Szczególnie w centrum uwagi znajdują się fikcyjne faktury – w pierwszej połowie 2025 roku organy KAS wykryły 136 700 takich dokumentów o łącznej wartości brutto 4,12 miliarda złotych. To wzrost o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem poprzednim.
Krajowy System e-Faktur kończy szarą strefę
Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze bardziej zwiększyło skuteczność kontroli. Od lipca 2024 roku wszystkie faktury VAT muszą przechodzić przez rządowy system, co daje fiskusowi natychmiastowy wgląd w każdą transakcję między firmami.
To fundamentalna zmiana w stosunku do poprzednich lat. Wcześniej urzędnicy musieli żądać dokumentacji, analizować faktury i szukać nieprawidłowości. Teraz każda faktura jest automatycznie weryfikowana w momencie wystawienia – system porównuje dane dostawcy i odbiorcy, sprawdza poprawność numerów NIP oraz wykrywa podejrzane wzorce transakcji.
Dla przedsiębiorców oznacza to koniec możliwości optymalizacji podatkowej w szarej strefie. Każda transakcja pozostawia cyfrowy ślad, który jest natychmiast dostępny dla organów skarbowych. Nie ma już możliwości „zapomnienia” o jakiejś fakturze czy poprawienia rozliczeń po czasie.
Kogo będą kontrolować w pierwszej kolejności
Szczególnie narażeni są przedsiębiorcy wykazujący straty w deklaracjach, ale jednocześnie żyjący na wysokim poziomie. Automatyczne systemy szybko wykrywają takie niespójności i generują kontrolę. Zakup nowego samochodu przy jednoczesnym wykazywaniu straty w firmie to pewny sposób na wizytę kontrolerów.
Równie ryzykowne są znaczne wydatki przy braku wykazywanych dochodów. Kupno mieszkania za 500 000 złotych przy rocznych zarobkach 80 000 złotych wzbudza natychmiastowe podejrzenia organów skarbowych i praktycznie gwarantuje wszczęcie postępowania.
Urzędnicy coraz częściej sprawdzają również osoby dokonujące dużych zakupów, szczególnie za gotówkę. Transakcje przekraczające równowartość 15 000 euro są automatycznie zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, co może uruchomić szerszą kontrolę.
System analizuje również wzorce zachowań – nagłe zwiększenie obrotów, nietypowe transakcje z zagranicznymi kontrahentami czy znaczne różnice między kolejnymi okresami rozliczeniowymi. Każda anomalia jest automatycznie flagowana i może stać się podstawą do wszczęcia czynności sprawdzających.
Jak się chronić przed wysokimi karami
Najważniejsze to proaktywne działanie. Zanim podejmiesz jakąkolwiek większą decyzję podatkową, upewnij się, że masz pełną dokumentację. Każdy znaczący wydatek powinien mieć jasne pokrycie w udokumentowanych przychodach, a najlepiej potwierdzenie w wyciągach bankowych.
Szczególną uwagę zwróć na terminowość wszystkich obowiązków. Spóźnienie w złożeniu plików JPK czy deklaracji VAT niemal natychmiast generuje automatyczny mandat. W dzisiejszych realiach zwłoka choćby o jeden dzień może kosztować blisko 5000 złotych – tyle wyniesie podstawowy mandat w 2026 roku.
Jeśli otrzymasz wezwanie do kontroli, nie lekceważ sprawy. Przygotuj się rzetelnie, skompletuj wszystkie dokumenty i rozważ skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego. Pamiętaj, że od twojej reakcji w dużej mierze zależy nie tylko czas trwania kontroli, ale także jej wynik i ewentualna wysokość kar.
Warto też systematycznie archiwizować dokumentację. Urzędy skarbowe mogą sięgać wstecz nawet kilka lat, więc zachowaj faktury, umowy, wyciągi bankowe i wszelkie potwierdzenia transakcji przez co najmniej pięć lat. W razie kontroli może to uratować cię przed mandatem za brak dokumentów.
Czy są jakieś ulgi na horyzoncie
Eksperci zgodnie prognozują dalsze zaostrzenie kursu w 2026 roku. Mimo że rząd planował wprowadzenie przepisów deregulacyjnych, które miały złagodzić kary za błędy formalne, na razie nic się nie zmieniło, a automatyczny wzrost kar związany z płacą minimalną wszedł w życie.
Należy także pamiętać, że ewentualne ulgi mają dotyczyć wyłącznie pomyłek, które nie wpływają na wysokość należnego podatku. Dla celowych naruszeń prawa podatkowego fiskus nie przewiduje żadnej taryfy ulgowej. Maksymalne kary pozostaną na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca i osoba rozliczająca podatki musi działać z maksymalną ostrożnością. Era pobłażliwości definitywnie się skończyła. Teraz każda pomyłka może być bardzo kosztowna, a od stycznia 2026 roku koszty te wzrosły wraz z płacą minimalną.
Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że celem jest dyscyplinowanie podatników. Wysokie kary mają odstraszać od optymalizacji podatkowej i zmuszać do skrupulatnego przestrzegania przepisów. Dla milionów Polaków oznacza to konieczność jeszcze większej uwagi przy każdym rozliczeniu. Historia pani Marty pokazuje, że nawet drobna pomyłka może dziś kosztować fortunę – a od stycznia 2026 roku będzie jeszcze drożej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.