Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic. Zacznie się jutro. Przychodzą kolejne ostrzeżenia
Mieszkańcy okolic Warszawy znów dostali wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po zapowiedzi ćwiczeń na ul. Koszykowej w stolicy, tym razem alert dotyczy Pruszkowa. Jak poinformowano, 23 października na ul. Domaniewskiej odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki i dronów.
RCB ostrzega, że w tym rejonie mogą pojawić się głośne huki i dym. Nie jest to jednak powód do paniki – to zaplanowane działania, a nie realne zagrożenie. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
W ćwiczeniach wezmą udział różne formacje ratunkowe i porządkowe. Na miejscu pojawią się m.in. policja, straż pożarna i służby medyczne. W planie przewidziano symulację sytuacji kryzysowej, w której użyta zostanie pirotechnika – dlatego w okolicy mogą rozlegać się wybuchy, a w powietrzu pojawi się dym. Nad miejscem działań będą latały drony, które posłużą do obserwacji i analizy przebiegu akcji. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tego typu treningi mają sprawdzić gotowość służb na wypadek rzeczywistego zagrożenia. To część cyklicznych działań realizowanych w różnych częściach kraju.
Co warto wiedzieć jako mieszkaniec
Jeśli mieszkasz w okolicach ul. Domaniewskiej, przygotuj się na chwilowe utrudnienia w ruchu i obecność większej liczby funkcjonariuszy. Warto wcześniej zaplanować objazd i unikać przechodzenia w pobliżu miejsca ćwiczeń.
Zachowaj spokój, nawet jeśli usłyszysz serię głośnych wybuchów. Służby apelują, by nie nagrywać ani nie udostępniać filmów z akcji w mediach społecznościowych – takie materiały mogą wprowadzać w błąd osoby spoza regionu.
RCB przypomina, że alerty tego typu to element systemu wczesnego ostrzegania, który ma chronić mieszkańców przed paniką i dezinformacją. Dzięki nim wiadomo wcześniej, że niepokojące dźwięki czy dym są wynikiem ćwiczeń, a nie zagrożenia.
Jeśli masz w domu zwierzęta, które źle znoszą hałas, warto zadbać o spokojniejsze warunki – zamknąć okna i włączyć radio lub telewizor, by zagłuszyć dźwięki z zewnątrz.
